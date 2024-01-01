خلال 2023.. أسواق السليمانية أدخلت 17 ألف طن من اللحوم

شفق نيوز/ أعلن رئيس قسم المسلخ الحديث في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إدخال 17 ألف طن و451 كغم من اللحوم إلى أسواق السليمانية خلال الأشهر الـ12 من عام 2023، وإتلاف نحو 45 طناً.

وقال رئيس قسم المسلخ الدكتور شلاو عارف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق الطبي التابع للمسلخ وبإشراف وتوجيهات مديرية بيطرة السليمانية، أرسل 17 ألف 451 طن من اللحوم الصحية إلى أسواق السليمانية، وهي صالحة للاستخدام من حيث القيمة الغذائية، واجتازت جميع خطوات الإنتاج المطابقة للمعايير الطبية القياسية خلال عام 2023".

وأشار عارف، إلى أن "44 طناً و910 كغم من اللحوم تم تحديدها من قبل الفريق الطبي على أنها غير صالحة للاستهلاك من الناحية الصحية والغذائية، وتم إتلافها بشكل علمي، إضافة إلى إتلاف آلاف الاعضاء من الحيوانات غير الصالحة، كما لم يسمح بذبح نحو ألف حيوان حي لأنها تحمل أمراضا وتم إعادتها للعلاج".

وأكد تقديم 16 درساً علمياً لمختلف المراكز الأكاديمية من حيث الممارسة، كما قام المسلخ الحديث بمساعدة بحث علمي حول الأمراض البشرية (المعدية) من حيث العلوم الطبية لأهمية التعامل معها وجمع المعلومات عنها.