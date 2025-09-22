خريجو المجموعات الطبية والصحية في السليمانية يطالبون بالتعيين أسوة ببغداد

شفق نيوز- السليمانية

طالب ممثل عن خريجي المجموعات الطبية والصحية العاملين بصفة متطوعين في المؤسسات الصحية بمحافظة السليمانية، يوم الاثنين، حكومة إقليم كوردستان بتأمين فرص تعيين لهم أسوة بالآلية المعمول بها في بغداد، مؤكداً أن شريحة واسعة منهم لم تحصل على حقوقها منذ أكثر من 11 عاماً.

وقال ممثل المحتجين من خريجي الجامعات الطبية والصحية، شاديار طاهر، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عملية التعيين توقفت بعد الحرب على داعش، في الوقت الذي شهد فيه القطاع الصحي إحالة أعداد كبيرة من كوادره إلى التقاعد أو تركهم العمل لأسباب مختلفة، من دون أن يتم تعويض النقص الحاصل بتعيين الخريجين".

وأضاف طاهر، أن "الخريجين باشروا منذ تلك الفترة بالعمل التطوعي لسد النقص الكبير، لكن التطوع يتطلب ظروفاً خاصة وجهوداً مادية ومعنوية، وكان من المفترض أن يقابله منح فرص للتعيين بعد سنوات من الخدمة المجانية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن".

وطالب ممثل المحتجين بـ"اعتماد نظام النقاط في التعيينات وعدم حرمان أي خريج من حقوقه القانونية والشرعية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتعليم العالي في حكومة الإقليم لمتابعة أسماء الخريجين الأوائل الذين يقع تعيينهم ضمن صلاحيات بغداد، على أن يتم توفير فرص عمل لهم داخل الإقليم".

وأشار طاهر، إلى أن "بغداد توفر سنوياً أكثر من 60 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الطبية والصحية في عموم المحافظات، باستثناء كردستان، متسائلاً عن سبب عدم تخصيص ما لا يقل عن 20 ألف درجة وظيفية لخريجي الإقليم الذين حرموا من التعيين طوال أكثر من 11 عاماً".

وختم بالقول إن "هناك إحالات متكررة للتقاعد سنوياً في صفوف الكوادر الطبية والصحية، وكان من المفترض أن يتم تعويضها بكوادر جديدة من الخريجين، لكن الاعتماد يجري فقط على جهود المتطوعين من دون أي مستحقات قانونية".

وتشهد محافظة السليمانية وكذلك العديد من المحافظات العراقية، تظاهرات للخريجين من مختلف المعاهد والكليات وبشتى الاختصاصات، تطالب بفرص تعيين في الدوائر الحكومية، أو تحويلها على الملاك الحكومي.