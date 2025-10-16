خاص .. المجلس الوطني الكوردي بسوريا يكشف تفاصيل زيارته لإقليم كوردستان

شفق نيوز / أربيل

اختتم قادة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، زيارة إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والذي جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع السياسية في سوريا والقضية الكوردية وسبل تعزيز دور المجلس في المرحلة الراهنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكوردي، فيصل يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "سكرتيري أحزاب المجلس الوطني الكوردي المقيمين في الداخل والخارج اختتما زيارةً إلى أربيل، حيث ناقشا خلال الاجتماعات التي أجروها جملةً من القضايا السياسية المتعلقة بالشأن الكوردي والسوري العام، وسبل تعزيز دور المجلس في المرحلة الراهنة".

وأضاف أن "الاجتماعات أكدت على أهمية التواجد الفاعل للمجلس في العاصمة دمشق لعرض رؤيته الوطنية ومواقفه من مختلف القضايا المطروحة، وعلى ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الكوردية في سوريا يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي ضمن إطار وطني جامع".

كما أشار يوسف إلى أن "الاجتماعات شددت على الالتزام بمخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي باعتبارها خطوة أساسية لترسيخ وحدة الموقف والعمل المشترك بين القوى الكردية".

وأوضح القيادي الكوردي أنه خلال الزيارة، التقى وفد المجلس بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي "جدّد دعمه لإيجاد حل عادل للقضية الكوردية في إطار الدولة السورية وتضمن حقوق جميع مكوناتها".

وتابع القول إن بارزاني "أكد على ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكوردي، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة الصف والموقف الكوردي، إلى جانب تعزيز العلاقات مع باقي المكونات السورية من عرب وسريان آشوريين وتركمان وغيرهم بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي والتفاهم الوطني".