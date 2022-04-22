(صور) حلويات رمضان .. ضيف "ينعش" المائدة ومحال البيع في السليمانية

شفق نيوز/ ينتعش سوق الحلويات في شهر رمضان؛ فالحرص على تواجدها بالمنازل أصبحت عادة لدى العراقيين كلما حلَّ هذا الشهر، فيما انطلقت محلات الحلويات للعمل كخلية نحل مع بدء شهر رمضان عبر زيادة إنتاجها والتي يفضلها معظم المواطنين من انواع (الكنافة والسمبوسة والبرمة والزلابية وزنود الست) وغيرها من مختلف الأنواع.

شفق نيوز بدورها قامت بعمل جولة على عدد من المحال بمدينة السليمانية ورصدت الإقبال على شراء الأنواع المختلفة من الحلويات التي يرتفع الإقبال عليها في شهر رمضان الفضيل عن بقية شهور السنة.

ويقول آرام وهو صاحب إحدى محال بيع الحلويات في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "في رمضان تشتعل المنافسة بين أنواع الحلويات الشرقية المختلفة ويسبق كل منها الآخر ليحتل الصدارة ويعتلي قائمة الأكثر تفضيلاً لدى الصائمين وأبرزها الطلب على (زنود الست والكنافة)"، مشيراً إلى "أن نسبة المبيعات تزاد بنسبة 3 أضعاف في الشهر الكريم، فيما تقدم جميع محال الحلويات عروضاً خاصة لجذب الزبائن وتقديم هدايا رمضانية لهم".

من جانبه يقول علي وهو صاحب محل لبيع الحلويات لوكالة شفق نيوز إن "المحل يحقق في شهر رمضان المبارك نمواً في المبيعات بنسبة 200 %"، مشيراً إلى "دخول تشكيلة واسعة من الحلويات في شهر رمضان وأكثر من 10 أصناف تضاف إلى القائمة الموجودة".

ويضيف علي أن "الضغط على العمل كبير خلال الأيام الحالية وبدأنا الاستعدادات قبل رمضان بأسبوع و نتواجد في المحل خلال ساعات اليوم لإنتاج مختلف أنواع الحلويات حيث تزدحم فروع المحل بالجمهور في جميع ساعات اليوم ويشتد الإقبال من الجمهور من بعد الإفطار إلى الساعات المتأخرة من الليل".

ويقول حمه وهو عامل بأحد المحال لوكالة شفق نيوز إن "أبرز الأصناف التي يقبل عليها الجمهور في رمضان هي الحلويات الشرقية"، مؤكداً أن "الأسعار تعد مناسبة لجميع الفئات وأن الحلويات تعد من أرخص منتجات شهر رمضان حيث لا تشهد ارتفاعاً في أسعارها على غرار السلع الأخرى التي ترتفع أسعارها خلال الشهر".

ويبين حمه تفاصيل العمل في أغلب محال بيع الحلويات أن "العمل يتواصل ليل نهار لمواجهة الإقبال المتزايد على شراء الحلوى والذي يشتد منذ اليوم الأول من شهر رمضان ويستمر إقبال الجمهور على شراء الحلوى حتى عيد الفطر المبارك".

من جهتهم يؤكد زبائن التقتهم شفق نيوز إن "محلات بيع الحلويات تقدم أصنافاً جديدة وباقات متنوعة من الحلوى المتميزة"، مشيرين إلى أن "أسعار الحلوى مناسبة وترضي مختلف الأذواق، فهي من العادات المرتبطة برمضان لإضافة البهجة لدى الأسرة ولاسيما الأطفال ونحرص على شراء الحلوى لأنها من الأساسيات على المائدة".