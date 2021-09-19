حكومة إقليم كوردستان ترحب بتجديد تفويض UNITAD وتذكّر بجرائم داعش

شفق نيوز/ رحبت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بتجديد الامم المتحدة تفويض عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (UNITAD).

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جدد بالإجماع في 17 سبتمبر 2021، تفويض فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (UNITAD)، بناءً على طلب من حكومة العراق.

وفي هذا الصدد، قال ديندار زيباري ، منسق المناصرة الدولية لحكومة إقليم كوردستان - وهو أيضًا ممثل حكومة إقليم كوردستان للتنسيق مع يونيتاد - إن "حكومة إقليم كوردستان ترحب بالتصويت بالإجماع لمجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية يونيتاد وتواصل تأكيدها الثابت، الالتزام بتحقيق العدالة لضحايا داعش".

وتابع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع اقتراب فريق التحقيق من اختتام السنة الثالثة من تحقيقه في جرائم داعش في العراق، تدعو حكومة إقليم كوردستان جميع الأطراف المعنية إلى تسريع عملية إنشاء محاكم جنائية لجرائم داعش لمحاسبة أعضائها على ارتكاب الجرائم الأساسية".

وأضاف زيباري بـ"موجب القانون الدولي، أي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، بالاعتماد على الأدلة التي تم جمعها وتحليلها من قبل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة".

وقال، "بالتوازي مع الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 (2017) - الذي تم بموجبه إنشاء UNITAD وتفويضه - ووفقًا لحقوقها الدستورية، شرعت حكومة إقليم كوردستان في آلية تعاونية مع فريق التحقيق لضمان دعم مشاركة قوية للمعلومات العملية، مما يجعل مشاريع بناء القدرات الإنتاجية للوكالات القضائية وإنفاذ القانون، وفي نهاية المطاف، إجراء محاكمات عادلة تحت رعاية المحاكم الوطنية".

وأشار منسق وممثل حكومة إقليم كوردستان المعني بالتنسيق مع UNITAD إلى أن "الإبادة الجماعية التي طالت قضاء سنجار ومحيطها تمثل واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث، وكانت جزءًا من هجوم واسع النطاق شنه إرهابيو داعش ضد شعب كوردستان، ما حدث في سنجار كارثة هزت أعماق ضمائرنا وعبرت عن النهج المجرم لهذا التنظيم وأيديولوجيته الوحشية، ويجب تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفه في دائرة الجرائم الأساسية في ظل قانون دولي."

وذكر زيباري في ملاحظاته الأخيرة أن "إقليم كوردستان شهد أكثر من 1800 شهيد وأكثر من 10000 جريح من قوات البيشمركة في الحرب مع تنظيم داعش وبمناسبة تجديد ولاية يونيتاد، تواصل حكومة إقليم كوردستان تأكيد التزامها الثابت بإحقاق العدالة لضحايا داعش من خلال دعمه لأنشطة فريق التحقيق لجمع الأدلة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها المنظمة الإرهابية المعنية".