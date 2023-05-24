حكومة إقليم كوردستان تخصص قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة الحُمى النزفية

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

ووجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بتخصيص مليارين و771 مليون دينار عراقي لمواجهة الوباء الذي تزداد معه الإصابات خلال فصل الصيف.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.