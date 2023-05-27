حكومة الإقليم تدعم مشروع طريق التنمية وتدعو لشمول كوردستان بالربط السككي

شفق نيوز/ أكد وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكه، اليوم السبت، دعم حكومة الإقليم مشروع طريق التنمية باعتباره مشروعا عراقيا شاملا، داعيا إلى شمول إقليم كوردستان بطريق الربط السككي.

وقال الوزير في تغريدة على موقع "تويتر" وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "مشروع طريق التنمية (القناة الجافة سابقاً) مشروع عراقي شامل، يتوجب ان يخدم جميع العراقيين دون استثناء".

وأضاف الوزير ان "في أكثر من مناسبة وفي أكثر من اجتماع ولقاء، اكدّنا على دعمنا لمجمل الجهود لإنشاء الربط السككي (سكة الحديد) والطريق السريع من الفاو الى كوردستان".

وختم وزير النقل في الإقليم تغريدته بالقول "بدون الفاو والبصرة لا طريق ولا تنمية، كذلك بدون كوردستان لا طريق ولا تنمية".

وكان المتحدث بإسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي كشف، اليوم السبت، عن مشاركة 10 دول في مؤتمر مشروع طريق التنمية، وفيما بيّن ان المشروع سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق، اكد ان كلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية.

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس عدّ، اليوم السبت، مشروع طريق التنمية يصب في مصلحة دول المنطقة كافة وليس بلاده وحسب، في حين أعلن أن المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو الكبير سيتم البدء بها في العام 2025.

كما اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية "القناة الجافة" الذي يربط العراق مع أوروبا عبر تركيا سيكون "ركيزة" للاقتصاد المستدام، كاشفا في الوقت ذاته عن عزم الحكومة بناء مدينة صناعية ذكية مع ميناء الفاو.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، طريق التنمية بأنه شريانٌ اقتصادي، وفرصةٌ واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات.

وكان السوداني قد صرّح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عقده خلال زيارة رسمية أجراها إلى انقرة في شهر آذار/مارس الماضي، بأنه تم التطرق لمشروع طريق التنمية والقناة الجافة هو ليس للعراق وتركيا، بل للمنطقة والعالم، يربط الشرق بالغرب، هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة.

وذكر في حينها أن "هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا، واليوم نوجه الدعوة للأشقاء في المنطقة لعقد اجتماع في بغداد لبحث مراحل تنفيذ المشروع الحيوي، فالعراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".