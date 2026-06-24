حكومة الإقليم تدعم توحيد الإجراءات الجمركية ووفد كوردستاني يزور بغداد الأسبوع المقبل

شفق نيوز- أربيل

أكد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، دعمه لمحضر الاجتماع المشترك لهيئتي الجمارك الاتحادية والإقليم، معلناً أن وفداً كوردستانياً سيزور بغداد الأسبوع المقبل بهذا الصدد.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى استعراض ملخص لمضمون المحضر المشترك بين الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم بشأن تنفيذ نظام "الأسيكودا"، والذي جرى توقيعه في بغداد يوم 18 حزيران/ يونيو الجاري، حيث عرضت اللجنة الفنية لحكومة كوردستان على المجلس، تفاصيل محضر الاجتماع المشترك والتفاهم الأولي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وأبدى مجلس الوزراء اهتماماً بالغاً بالتفاهم المشترك الهادف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في عموم أنحاء العراق وأتمتتها، وتعزيز الوضوح والشفافية في إيرادات تلك المنافذ، وهو ما سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة وتقليص الروتين ودفع عجلة الحركة التجارية في المنافذ الحدودية، وهي خطوات طالما دعمتها حكومة إقليم كوردستان وساندتها بقوة.

وإلى جانب دعمه لمحضر الاجتماع المشترك لهيئتي الجمارك الاتحادية والإقليم، وجّه مجلس الوزراء وزارات المالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والداخلية، والتخطيط، والزراعة والموارد المائية، والصحة، فضلاً عن هيئة الاستثمار ودائرة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية تمهيداً للمصادقة النهائية في اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يزور وفد رفيع من إقليم كوردستان، بغداد الأسبوع المقبل بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى عقد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في أقرب وقت، بغية المصادقة النهائية على الاتفاقيات وتنفيذها، لما لها من دور بارز في تعظيم الإيرادات العامة وإعادة توظيفها في خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقات الدستورية والقانونية بين المؤسسات الاتحادية والإقليم تحت مظلة الدستور.