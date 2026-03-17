حكومة السليمانية للقنصل الإيراني: لسنا طرفاً في الحرب

شفق نيوز- السليمانية

شدد نائب محافظ السليمانية، شاهو عثمان، يوم الثلاثاء، على حياد إقليم كوردستان إزاء التوترات والصراعات الجارية في المنطقة، مؤكداً إيصال هذا الموقف بشكل رسمي إلى القنصل الإيراني.

وقال عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان يقف على الحياد في هذا الصراع"، مبيناً أن "هذا الموقف تم التأكيد عليه بشكل واضح خلال اللقاء مع القنصل الإيراني".

وأضاف أن "مدينة السليمانية ليست جزءاً من هذه الحرب"، داعياً جميع الأطراف إلى "ضرورة احترام هذا الحياد والحفاظ على أمن واستقرار المدينة، وعدم زجها في أي صراعات أو توترات".

وفي جانب الخدمات، طمأن نائب المحافظ المواطنين بشأن استمرار تجهيز الغاز، مؤكداً "عدم وجود أي انقطاع في الإمدادات"، كما أشار إلى أن "العملية التعليمية ستستمر بشكل طبيعي بعد عطلة نوروز، ولا توجد أي خطة للتحول إلى التعليم الإلكتروني".

وفيما يتعلق بعيد نوروز، أوضح عثمان أن "هذا العام لن يشهد إقامة أي فعاليات أو مراسم رسمية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "جميع الأماكن في مدينة السليمانية ستكون مفتوحة، مع الترحيب بالزوار القادمين من مختلف مناطق العراق".