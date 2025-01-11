حكومة الاقليم و ممثلو كوردستان ببغداد يطالبون بضمان رواتب 2025 كاملة

شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد، يوم السبت، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في الحالي الحالي كاملة دون نقصان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.

وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.

واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.

وقال أيضا: نرغب بحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هذا العام، مؤكدا ان بغداد لا تتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي دستوري.

وذكر ان حكومة الاقليم سلّمت بغداد الاحصائيات كافة الخاصة بالإيرادات المالية واعداد الموظفين في الاقليم ، لافتا الى ان حقوق كوردستان محفوظة ضمن تعديل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.