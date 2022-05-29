حكومة الاقليم تخصص 356 مليار دينار لمشاريع الماء في كوردستان

شفق نيوز/ وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، على تخصيص مبلغ 356 مليار دينار لمشاريع الماء بجميع المحافظات والادارات المستقلة في الإقليم.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في اطار ايلاء التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم الاهتمام بالمشاريع والخدمات وعلى ضوء إيصال الخدمات للمواطنين وتقليل مخاطر انتشار الامراض وحماية المياه الجوفية وتقليص نظام توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الصهاريج، وافق رئيس الحكومة مسرور بارزاني على تخصيص وصرف مبلغ ٣٥٦ مليارا و٦٧٤ مليونا و١٤٤ الف دينار نقدا وبمراحل للميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة بهدف تنفيذ مشاريعها لعام ٢٠٢٢.

وأوضح البيان أن المشاريع تتضمن اصلاح خطوط نقل الماء الصالح للشرب في (اربيل والسليمانية ودهوك وكليجة وسوران وضواحي السليمانية وضواحي كرميان وكويسنجق وزائرين وضواحي دهوك وزاخو وعقرة)، وكذلك الاصلاح في خزانات مشاريع الماء والمجاري في اربيل ودوائر ماء سوران والسليمانية وضواحي السليمانية وحلبجة وضواحي كرميان وكويسنجق ورابرين ودهوك وضواحي دهوك وزاخو وعقرة).

كما تضمنت المشاريع تصميم ووضع نظام سكادا المتطور والبدء بمشاريع ستراتيجية محطة التصفية لماء (أربيل وسوران وضواحي اربيل والسليمانية وضواحي السليمانية وضواحي كرميان وكويسنجق ورابرين ودهوك وضواحي دهوك وكلار وزاخو).

وتضمنت المشاريع كذلك توفير المستلزمات لاصلاح المشاريع لكل من (ماءً ومجاري اربيل وضواحي اربيل وسوران وضواحي السليمانية وكويسنجق ورابرين وضواحي دهوك وكلار وعقرة).