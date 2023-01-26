حزب تركماني: قرار الاتحادية نسف جهود التقارب بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ عد حزب الشعب التركماني، يوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية نفقات رواتب الموظفين في إقليم كوردستان ضربة للجهود المبذولة لانهاء المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مطالبا في الوقت نفسه برفع الغبن عن المواطن الكوردستاني.

وقال رئيس الحزب عرفان كركوكلي، لوكالة شفق نيوز، إن "إرسال نفقات رواتب موظفي كوردستان استحقاق دستوري للشعب الكوردستاني وقرار المحكمة الاتحادية الأخير بعدم شرعية إرسال 200 مليار دينار إلى الإقليم ضربة للجهود التي بذلت للوصول إلى حلول ناجعة للخلافات بين حكومتي بغداد وكوردستان".

واعتبر كركوكلي، قرار المحكمة الاتحادية "يحمل أبعادا سياسية متزامنة مع أي تقارب بين بغداد وأربيل، ونسفاً للاتفاقات المبرمة بينهما خدمة للشعب العراق بشكل عام"، عاداً في الوقت نفسه القرار "إضعاف لإجراءات الحكومة وتضييق الخناق عليها لأجل إزالة المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "من حق أبناء كوردستان التمتع بحقوق المواطنة العراقية ما يترتب على الحكومة الاتحادية إرسال مستحقات أبناء الشعب الكوردستاني"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"الوقوف أمام قرارات المحكمة الاتحادية واتخاذ خطوات صحيحة لرفع الغبن عن المواطن الكوردستاني، وإيجاد طرق قانونية لإرسال هذه المستحقات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، عن رفضها لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعد قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفين إياه بأنه مخالف للدستور الدائم للبلاد، كما يهدد بنسف العملية السياسية في العراق برمتها.