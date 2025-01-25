"حرير" لدعم نِتاج المرأة في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، تنظيم بازار للأعمال اليدوية، يهدف إلى دعم المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة واسعة من النساء من مختلف محافظات الإقليم والعراق.

وتضمن البازار عرضًا متنوعًا للمنتجات اليدوية، بدءًا من الحرف التقليدية والإكسسوارات، وصولًا إلى الأعمال الفنية المعاصرة.

وهذه النوعية من البازارات تقام بشكل دوري في مدينة أربيل، وحملت النسخة الأخيرة منه اسم "حرير"، وسيستمر البازار الحالي لثلاثة أيام، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

ويُعد هذا البازار نموذجًا للدعم المجتمعي الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة. كما أنه يعكس اهتمامًا متزايدًا بتوفير منصات تسويقية للنساء صاحبات المشاريع، مما يفتح المجال لإبراز مواهبهن وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بينهن.

وفي لقاء مع الوكالة، تحدثت أسماء عبد الستار، إحدى المشاركات في البازار، قائلة: "مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لنا كنساء لعرض مواهبنا ومشاريعنا الصغيرة.. البازار لم يساعدني فقط في الترويج لمنتجاتي اليدوية، بل ساعدني أيضًا على بناء شبكة من العملاء والداعمين لمشروعي ودعم المجتمع المحلي هو ما يجعل هذه المشاريع قابلة للاستمرار والنمو".

من جانبها، أوضحت رغد، مشاركة أخرى في البازار، خلال حديثها للوكالة أهمية هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن "البازارات ليست مجرد مكان لعرض المنتجات، بل هي مساحة للتوعية بأهمية المشاريع الصغيرة، خصوصًا تلك التي تديرها النساء، فضلاً عن إنها فرصة رائعة للنساء لإبراز مواهبهن والتعلم من تجارب بعضهن البعض، مما يساهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وتشجيعها على مواجهة التحديات".