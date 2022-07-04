"حاولا الفرار".. اعتقال شخصين يتجولان بسيارة وبحوزتهم مواداً مخدرة في أربيل

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخصين يحملان مواداً مخدرة وأسلحة بيضاء داخل عجلتهما في المحافظة، فيما بينت أنهما حاولا الفرار قبل عملية الاعتقال.

وقالت مديرية شرطة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شرطة النجدة ألقت القبض على اثنين من المتهمين وهما (ر.ر) و (د.ح)، واللذين حاولا الفرار عندما شاهدا قوات الشرطة".

وأضاف البيان أنه "تم تفتيش سيارتهما وهي من نوع (BMW) وتم ضبط كمية من المخدرات وايضاً ميزاناً ومواداً لاستعمال المواد المخدرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء وتم تسليمهما إلى مديرية أسايش أربيل".