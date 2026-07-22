حاملاً علمي العراق وكوردستان.. وفد من الإقليم يشارك في إحياء الأربعينية بكربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

أكد ممثل العتبة الحسينية في إقليم كوردستان علي القرعاوي، يوم الأربعاء، مشاركة وفد يضم نحو 980 زائراً من الإقليم في إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين، حاملاً علمي العراق وإقليم كوردستان في رسالة للتلاحم الوطني.

وقال القرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد وصل إلى كربلاء منذ يوم الأحد الماضي، وضم نحو 980 زائراً من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، على متن 20 حافلة.

وأضاف أن الوفد شارك يوم الاثنين في عزاء جماهيري انطلق نحو مرقد أبي الفضل العباس، مروراً بمنطقة بين الحرمين وصولاً إلى مرقد الإمام الحسين، فيما زار يوم أمس الثلاثاء مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف.

وأوضح، أن تنظيم الزيارة جرى بالتنسيق بين العتبة الحسينية وعدد من المؤسسات والجهات الرسمية، بينها جامعة كركوك ومديرية نفط الشمال، مشيراً إلى أن الوفد غادر فجر اليوم عائداً إلى إقليم كوردستان، حيث وصلت بعض الحافلات إلى أربيل، فيما واصلت أخرى طريقها إلى السليمانية ودهوك.

وأشار إلى أن حمل الوفد علمي العراق وإقليم كوردستان يجسد معاني التآخي والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب العراقي بمختلف قومياته ومكوناته.

وأكد القرعاوي متانة العلاقة بين العتبة الحسينية ومؤسسات إقليم كوردستان، مشيداً بتعاون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات الحكومية والأمنية في الإقليم مع نشاطات العتبة وبرامجها الدينية والثقافية.

وأضاف أن العتبة الحسينية تنظم فعاليات دينية وثقافية متواصلة في أربيل والسليمانية ودهوك، بهدف تعزيز أواصر التواصل بين كربلاء المقدسة وإقليم كوردستان.

وكشف عن التحضير لاستقبال وفد جديد من إقليم كوردستان خلال النصف الثاني من شهر صفر، للمشاركة في زيارة الأربعين والسير مع الزائرين المتوجهين إلى كربلاء.