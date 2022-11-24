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حالة تأهب صحية لمواجهة فيضانات محتملة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T20:49:00+0000
حالة تأهب صحية لمواجهة فيضانات محتملة في إقليم كوردستان

‏شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء الخميس، دخول كوادرها في حالة تأهب قصوى لمواجهة فيضانات محتملة.

‏ووجهت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فرق الطوارئ وجميع الفرق الطبية بـ"الدخول في حالة التأهب في حال حدوث الفيضانات في محافظات الإقليم".

وكان محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، تشكيل غرفة عمليات لمواجهة موجة فيضانات وسيول قد تحدث جراء الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي.

وحذرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، بوقت سابق من اليوم، من موجة أمطار غزيرة تجتاح محافظتي السليمانية وأربيل.

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في آب 2022، تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة، خلال فصل الشتاء.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.

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