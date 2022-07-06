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"جهزوا عجلاتكم بالوقود وكونوا مستعدين".. صحة الإقليم توجه دوائرها بإرشادات عطلة العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-06T11:20:16+0000
"جهزوا عجلاتكم بالوقود وكونوا مستعدين".. صحة الإقليم توجه دوائرها بإرشادات عطلة العيد

شفق نيوز / أصدرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إرشادات عدة إلى جميع مديريات المحافظات والإدارات المستقلة فيها لاستمرار الخدمات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى، فيما كان أبرزها فتح خطوط الطوارئ بشكل مستمر وتجهيز عجلات الإسعاف والتواصل الدائم مع المسؤولين.

ووجهت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز جميع مديريات المحافظات والادارات المستقلة "تشكيل لجان متابعة في جميع المديريات العامة والمستشفيات، ويجب أن يكون هناك خط ساخن لأي عمل ضروري وطارئ ، ويجب فتح مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات في جميع المدن والبلدات عند الضرورة، والتزام الأخصائيين والمقيمين القدامى والدورات والممرضات والعاملين الصحيين بالواجب، وكذلك الوصول إلى وسائل الإعلام فقط من خلال إعلام الإدارات".

وأضافت وزارة الصحة في توصياتها أنه "يجب إرسال الإحصائيات اليومية إلى المديريات العامة خلال 24 ساعة عبر الهاتف المحمول من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا في اليوم التالي، وان تُرسل النماذج الإحصائية يوميا إلى المديريات العامة، وتجهيز سيارات الاسعاف وتوفير الغاز والبنزين والوقود، والمراقبة المستمرة لمشروعات التنظيف والإمداد بالغذاء، كما يجب أن تكون خطوط الهاتف المحمول لمسؤولي الدائرة مفتوحة والرد عليها".

وتابعت الوزارة "يجب أن تكون مستشفيات الطوارئ والعيادات الخارجية مفتوحة ويجب تسجيل جميع الزيارات ومعلومات المرضى، ويجب أن تكون مراكز العلاج الكيميائي لمرضى السرطان مفتوحة للعمل، ويجب أن تكون مراكز غسيل الكلى مفتوحة للعمل، وان تواصل فرق الطوارئ والخط (122) واجباتها وعملها على مدار (24) ساعة، فيما سيقوم قسم الطوارئ الطبية بجدولة توفير الفرق للأماكن الضرورية والسائحين، كما ستواصل الفرق (فحص مياه الشرب والأمراض المعدية والرعاية الصحية) متابعتها في الخدمة".

كما أوردت الوزارة في بيانها ضرورة "الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للاجئين في المخيمات، الاستمرار في تقديم خدمات الفحص والعلاج، وإنشاء آلية مناسبة للتطعيم في أيام العطلات عند الضرورة".

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