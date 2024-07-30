جهاز مكافحة الإرهاب الكوردستاني يعرب عن قلقه مما يجري بالسليمانية

شفق نيوز/ أعرب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقه مما يجري في محافظة السليمانية من عمليات اعتقال وخطف وقتل منسوبة لجهات عسكرية وأمنية، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين وممتلكاتهم والنأي عن بالمؤسسات العسكرية عن الصراعات السياسية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحوادث التي تقع في السليمانية ومحيطها خلال الفترة الماضية مثيرة للقلق وتستحق الاهتمام، وللأسف فإن الأحداث تجري يومياً تحت مسمى الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث يتم اعتقال المواطنين واختطافهم وتعذيبهم وقتلهم".

وأضاف "هذه الأعمال تضع اسم وقدسية الأجهزة العسكرية والأمنية التي مهمتها الأساسية حماية ممتلكات مواطني كوردستان، تحت علامة استفهام وتسبب بتشويههم ونشر الخوف والقلق والترهيب".

وأكد الجهاز على أن "من واجب المؤسسات العسكرية والأمنية حماية أمن وممتلكات المواطنين، وليس استخدامها في الصراعات السياسية لقتل المدنيين ونشر الخوف والترويع بما يتنافى مع ثوابت القوات العسكرية والأمنية".

وشدد الجهاز "نؤكد مجدداً على ضرورة عدم خلط المؤسسات العسكرية والأمنية بالصراعات الشخصية والسياسية والحزبية واستخدامها لمصالح شخصية وأحادية".