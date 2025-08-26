"أجمل كلب".. مهرجان "غير مسبوق" في السليمانية تزامناً مع يوم عالمي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلق في مدينة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، أول مهرجان من نوعه في إقليم كوردستان لاختيار "أجمل كلب"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للكلاب، وبمشاركة مئات الكلاب من مختلف مناطق المحافظة.

وقالت المشرفة على المهرجان، نيگار صلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية أقيمت بمبادرة من مجدي مول وبمساعدة مجموعة مهتمة بالحيوانات وبالتعاون مع أطباء بيطريين وعدد من شركات التغذية والعناية بالحيوانات".

وأوضحت صلاح أن "المسابقة جرت على صنفين، الأول كلاب (K9) ذات الاستخدامات الأمنية، والثاني كلاب المنازل الأليفة".

وأكدت سلام أن "المهرجان حظي بمشاركة واسعة من أصحاب الكلاب، حيث تجاوز عدد المشاركين المئات، في أجواء احتفالية تهدف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالحيوانات الأليفة وتعزيز الوعي بطرق العناية بها".

وأشارت المشرفة إلى أن "هذا الحدث يُعد الأول من نوعه في السليمانية، ونأمل أن يتحول إلى تقليد سنوي".

يذكر أن اليوم العالمي للكلاب يُحتفل به سنوياً في 26 آب/ أغسطس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على حقوق هذه الحيوانات وضرورة حمايتها ورعايتها.