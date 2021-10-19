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جراء ارتفاع أسعار الوقود.. مطالبات باستضافة وزير في برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T14:18:05+0000
جراء ارتفاع أسعار الوقود.. مطالبات باستضافة وزير في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ طالب عدد من اعضاء برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، باستضافة وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، على خلفية الارتفاع غير المسبوق في اسعار الوقود بالاقليم.

وجاء في كتاب مذيل بتوقيع ثمانية اعضاء في برلمان اقليم كوردستان، اطلعت عيه وكالة شفق نيوز، انهم يطالبون وفقا للمادة 66 الفقرة الاولى من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ان يعقد البرلمان جلسة بحضور وزير الثروات الطبيعية كمال اتروشي، مبينا ان الجلسة ستخصص لمسألة ارتفاع اسعار البنزين والغاز والنفط الابيض وتوزيع مادة النفط الابيض على المواطنين.

وشهدت اسعار مادة البنزين ارتفاعا بشكل ملحوظ بحيث تجاوز سعر البنزين المحسن الالف دينار في اقليم كوردستان.

كما وصل سعر البنزين السوبر في عدد من محطات التعبئة في اربيل الى 1300 دينار للتر الواحد، وفي بعضها الى 1200 دينار، اما البنزين المحسن فقد تراوح مابين الف و75 دينارا الى الف و150 دينار ، والبنزين العادي اصبح سعره 950 دينارا، فيما ارتفع سعر زيت الغاز (الكاز) الى 1200 دينار للتر الواحد.

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