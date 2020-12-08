ثلاث ضحايا بإرتفاع حصيلة تجدد الصدامات بين المحتجين والأمن في السليمانية

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة تجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء الى سقوط ثلاث ضحايا بينهم عنصر امني في تطور جديد للتظاهرات التي اجتاحت المحافظة منذ خمسة ايام بسبب تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي بعد تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا.

وتجددت التظاهرات في محافظة السليمانية، في وقت سابق من اليوم وذلك عقب يوم دام نتيجة مصادمات بين قوات أمنية ومحتجين على تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وطوق محتجون غاضبون مقر للإتحاد الوطني في ناحية تكية وحاولوا إحراقه، مما دفع أمن المقر إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء لإبعادهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان حادث اطلاق النار والصدامات التي اندلعت امام المقر ادت الى ارتفاع الحصيلة لسقوط ضحية من حرس المقر واثنين من المتظاهرين.

واضاف المراسل ان المحتجن عاودوا النظاهرات في منطقة "بيره مكرون"، واقدموا على قطع طريق السليمانية – دوكان، مشيرا الى احراق المتظاهرين مبنى مبنى اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في ناحية خورمال.

واضرم المتظاهرون في وقت سابق من اليوم النيران بمبنى التربية في قضاء شهرزور، كذلك في مبنى دائرة المرور في ناحية خورمال.