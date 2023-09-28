ثلاثة جرحى من البيشمركة في انفجار مقذوف هاون داخل مقر بمحافظة اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الخميس، باصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة في انفجار مقذوف هاون داخل مقر قيادة "سبيلك " في قضاء خليفان بمحافظة اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الحادث وقع مساء اليوم حيث انفجر مقذوف هاون داخل مقر قيادة (سبيلك) ضمن قضاء خليفان في اربيل وذلك أثناء تنظيف المقر".

واضاف ان "الانفجار ادى الى اصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة بجروح نُقلو على اثرها الى المستشفى"، مشيرا إلى أن "جروح العناصر كانت خفيفة".