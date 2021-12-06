سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثقافة كوردستان تحذر وسائل الاعلام من تهديد السلم الاهلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T12:40:55+0000
ثقافة كوردستان تحذر وسائل الاعلام من تهديد السلم الاهلي

شفق نيوز/ حذرت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، وسائل الاعلام من نشر مقاطع فيديو وصور من انتاج تنظيم "داعش" في القنوات المرئية.

وقالت الوزارة في كتاب موجه الى وسائل الاعلام، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نعلم جميع وسائل الاعلام المرئية والمحلية بعدم نشر اية مقاطع فيديو او صور تقوم المجاميع الارهابية بإنتاجها والتي تخص الهجمات الارهابية ضد قوات البيشمركة والمواطنين المدنيين".

واضافت ان "نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو عن غير قصد يحقق هدف المجاميع الارهابية ويخلق حالة من الخوف والذعر بين المواطنين، وهذا ما يخالف التعليمات الصادرة من وزارة الثقافة".

وحذرت الوزارة، اي وسيلة اعلامية تخالف هذا القرار "ستتعرض الى المساءلة القانونية، وان حماية الامن القومي والسلم الاجتماعي مهمة تقع على عاتق الجميع لذا يجب الالتزام بالقوانين والتعليمات".

ويوم امس الاحد اعلنت وزارة البيشمركة عن تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز "ليلة 5/6 كانون الأول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وسبق هجوم ليلة أمس عدة هجمات نفذها عناصر تنظيم داعش ضد قوات البيشمركة والمدنيين في قضاء مخمور أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الجرحى من العسكريين والمدنيين.

related

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

إحباط تفجيرات في إقليم كوردستان عبر شبكتين خطرتين لتنظيم داعش

Date: 2021-07-30 08:12:17
إحباط تفجيرات في إقليم كوردستان عبر شبكتين خطرتين لتنظيم داعش

حكومة اقليم كوردستان تجدد تحذيرها من امر حول مناطق النزاع

Date: 2019-11-21 10:32:10
حكومة اقليم كوردستان تجدد تحذيرها من امر حول مناطق النزاع

وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا

Date: 2021-03-30 08:32:18
وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا

برلمان كوردستان يعقد جلسة للمصادقة على تحديد يوم لذكرى إبادة الايزيديين

Date: 2019-07-30 14:23:35
برلمان كوردستان يعقد جلسة للمصادقة على تحديد يوم لذكرى إبادة الايزيديين

صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

Date: 2019-07-18 10:53:58
صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

اقليم كوردستان: لا يزال أكثر من 2800 مختطف ايزيدي بقبضة تنظيم داعش

Date: 2019-11-18 12:12:59
اقليم كوردستان: لا يزال أكثر من 2800 مختطف ايزيدي بقبضة تنظيم داعش

بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-11-18 07:58:43
بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان