ثقافة كوردستان تحذر وسائل الاعلام من تهديد السلم الاهلي

شفق نيوز/ حذرت وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، وسائل الاعلام من نشر مقاطع فيديو وصور من انتاج تنظيم "داعش" في القنوات المرئية.

وقالت الوزارة في كتاب موجه الى وسائل الاعلام، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نعلم جميع وسائل الاعلام المرئية والمحلية بعدم نشر اية مقاطع فيديو او صور تقوم المجاميع الارهابية بإنتاجها والتي تخص الهجمات الارهابية ضد قوات البيشمركة والمواطنين المدنيين".

واضافت ان "نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو عن غير قصد يحقق هدف المجاميع الارهابية ويخلق حالة من الخوف والذعر بين المواطنين، وهذا ما يخالف التعليمات الصادرة من وزارة الثقافة".

وحذرت الوزارة، اي وسيلة اعلامية تخالف هذا القرار "ستتعرض الى المساءلة القانونية، وان حماية الامن القومي والسلم الاجتماعي مهمة تقع على عاتق الجميع لذا يجب الالتزام بالقوانين والتعليمات".

ويوم امس الاحد اعلنت وزارة البيشمركة عن تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز "ليلة 5/6 كانون الأول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وسبق هجوم ليلة أمس عدة هجمات نفذها عناصر تنظيم داعش ضد قوات البيشمركة والمدنيين في قضاء مخمور أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الجرحى من العسكريين والمدنيين.