توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة أربيل وأوزبكستان

شفق نيوز- أربيل

وقعت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان، بشأن زيادة التبادل التجاري.

وذكرت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استقبلت وفداً رسمياً من غرفة تجارة وصناعة جمهورية أوزبكستان برئاسة دافرون فاخابوف، رئيس الغرفة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والتجار الأوزبك".

وكان في استقبال الوفد رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گيلان حاجي سعيد، بحضور نائبي رئيس الغرفة كامران صلاح باجكر، ومعروف عزيز خان هركي، وعضوي المجلس التنفيذي الحاج إسماعيل سورجي وإبراهيم محمد آغا، بحسب البيان.

وعبر حاجي سعيد، عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان وجمهورية أوزبكستان، مؤكداً أن هذه الزيارة تشكل بداية لالتزام مشترك بتطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن إقليم كوردستان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون مع أوزبكستان، ولا سيما في مجالات الزراعة، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا الري، وإنتاج مواد البناء، إضافة إلى قطاعات الصناعة والسياحة، مبيناً أن قانون الاستثمار في الإقليم يوفر بيئة مشجعة، إذ يعامل المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المحلي من حيث الحقوق والامتيازات.

وأكد حاجي سعيد، التزام غرفة تجارة وصناعة أربيل بدعم المشاريع المشتركة وكل الأنشطة التي تسهم في تنمية التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه، أكد دافرون فاخابوف، عم غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان لتطوير العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى توسيع تعاونها الاقتصادي الخارجي في قطاعات عدة، من بينها الإلكترونيات، والبناء، والنحاس، والقطن والغزل، والذهب، وصناعة السيارات، والسياحة، والزراعة، والصناعات الغذائية.

وكشف فاخابوف عن الاستعداد لإقامة معرض لمنتجات جمهورية أوزبكستان في مدينة أربيل خلال العام المقبل، كما وجّه دعوة رسمية لغرفة تجارة وصناعة أربيل لزيارة أوزبكستان.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مقترحات عدة، أبرزها السعي لفتح خط جوي مباشر بين أربيل وطشقند، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في إقليم كوردستان، وإنشاء مصانع مشتركة، إضافة إلى تبادل قوائم المعارض الدولية والوفود التجارية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية.