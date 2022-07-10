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توضيح من كوردستان بشأن أزمة إطعام الحجاج: بغداد مقصرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T18:54:22+0000
توضيح من كوردستان بشأن أزمة إطعام الحجاج: بغداد مقصرة

شفق نيوز / أصدرت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأحد توضيحاً بشأن أزمة الطعام التي شهدها الحجاج أثناء أداء المناسك في السعودية.

وجاء توضيح المديرية، بحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، على خلفية نشر عدد من الحجاج مقاطع مصورة يشكون عبرها، من عدم توفير الطعام لهم أثناء أداء مناسك الحج.

وذكرت المديرية، وفق بيانها أن "توفير الطعام للحجاج هو من واجبات هيئة الحج العراقية، لكنهم أبلغوا في وقت متأخر بعدم التحضير لتوفير الطعام للحجاج، وذلك بسبب تقصير منهم".

وأضافت أن "بعد تبلغنا من قبل هيئة الحج العراقية بعدم توفير وجبات الطعام للحجاج، قامت المديرية بتأمين الطعام لحجاج إقليم كوردستان في الميناء"، مؤكدة التزامها بـ"توفير أفضل الخدمات لحجاج إقليم كوردستان، والحفاظ على سلامتهم".

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