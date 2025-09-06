توتر أمني يدفع دهوك إلى إغلاق طرق شمال المحافظة

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك بإقليم كوردستان، مساء السبت، بإغلاق السلطات الحكومية طرق القرى الواقعة في منطقة بريكارة بسفح جبل كارة شمالي المحافظة نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات كانت قد سمحت لسكان هذه القرى بالعودة إليها بعد إعلان الهدنة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، إلا أن استمرار التوترات الأمنية استدعى اتخاذ قرار جديد بإغلاق الطرق أمام الحركة حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المواطنين في المنطقة".

هذا وتتوغل القوات التركية داخل مناطق في محافظة دهوك وتقيم سيطرات فيها، كما تشن بين الحين والآخر هجمات على مواقع يُعتقد أنها تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني مما تسبب أحياناً بخسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين فضلاً عن اندلاع حرائق واسعة في المزارع والغابات المحيطة.

وأدى الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني المستمر منذ 4 عقود إلى نزوح سكان الكثير من القرى الحدودية، ورغم إعلان حزب العمال في 12 أيار/ مايو 2025، حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح، إلا أن العمليات العسكرية التركية مستمرة في المنطقة.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أطلقت في نيسان/ أبريل 2022 عملية عسكرية تحت اسم "المخلب – القفل"، استهدفت من خلالها مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، الزاب، وأفشين – باسيان ضمن إقليم كوردستان.