تنسيق تركي – كوردستاني لتعزيز العلاقات والتنمية

شفق نيوز– أربيل

أكد محافظ شرناق التركية بيرول إكيجي، يوم الاثنين، استعداد بلاده لتعزيز التنسيق مع إقليم كوردستان عمومًا وأربيل خصوصًا، نظرًا لحدودهما المشتركة وكثافة الحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية بين الجانبين.

وقال إكيجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوزن إن "آلاف الشاحنات تعبر يوميًا الحدود بين إقليم كوردستان والعراق، وبين شرناق وتركيا"، مشيرًا إلى أن "أنقرة مستعدة لتوسيع مجالات التعاون مع الإقليم في مختلف القطاعات".

وأضاف المحافظ، أن "عملية السلام الجارية في تركيا لا تقتصر على الداخل التركي، بل تسعى لأن يكون لها أثر إيجابي على جيران تركيا أيضًا، من خلال توسيع العلاقات والنمو الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والثقافية المشتركة".

من جانبه، قال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إن "زيارة محافظ شرناق والوفد المرافق له، الذي يضم رئيس بلدية شرناق وأعضاء المجلس البلدي وعددًا من مسؤولي المحافظة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون في المجالات الخدمية والاقتصادية".