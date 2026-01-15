تم اعتقالهن.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة ابنته في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن جهاز أسايش إقليم كوردستان، مساء الخميس، اعتقال امرأة وابنتها بتهمة قتل الأب بقضاء شهرزور في محافظة السليمانية.

وقال جهاز الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية أسايش قضاء شهرزور تلقت بلاغا بحصول جريمة قتل في القضاء، فقامت على الفور باستحصال قرار قاضي تحقيق الأسايش للمتابعة والتحقيق في القضية".

وأضاف البيان أنه "بعد المتابعة الدقيقة للحادثة قامت باعتقال متهمتين بهدف التحقيق وهم كل من زوجة وابنة الضحية"، لافتاً إلى أن "نتائج التحقيق أسفرت عن إقرار المتهمتين بقيامهن بقتل الزوج الذي يدعى (شاخوان حسين عبدالله)".

وأشار البيان، إلى أن "المتهمتين محتجزتين الآن بقرار من قاضي التحقيق استنادا الى المادة (406) من قانون العقوبات العراقي ولاتزال التحقيقات مستمرة في القضية".