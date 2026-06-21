تغييرات أمنية وإدارية في كرميان تشمل أربع مديريات رئيسية

شفق نيوز- السليمانية

أفادت معلومات خاصة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، بإجراء سلسلة تغييرات إدارية وأمنية في إدارة منطقة گرميان، شملت أربعة مناصب رئيسية في المؤسسات الأمنية والخدمية.

وبحسب المعلومات، تم تعيين العقيد شورش علي رشيد مديراً لمديرية المرور في گرميان، خلفاً للعميد محسن منصور.

كما تقرر نقل العميد محسن منصور لتولي منصب مدير مديرية الدفاع المدني في گرميان، خلفاً للعميد مفيد محمد.

وفي السياق ذاته، جرى تعيين العميد فائق باوه نوري مديراً لشرطة الغابات والبيئة في گرميان، خلفاً للعميد شوان محمد.

وشملت التغييرات أيضاً تعيين العقيد هيمن محمود سمن مديراً لمديرية البطاقة الوطنية في گرميان، خلفاً للعميد محمد عبد الله.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حركة التنقلات الإدارية التي تشهدها المؤسسات الأمنية والخدمية في منطقة گرميان، بهدف إعادة تنظيم عدد من المفاصل الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وترتبط إدارة كرميان مالياً وهيكلياً بحكومة الإقليم بالتنسيق مع محافظة السليمانية، في حين تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يربط الإقليم بمحافظتي ديالى وصلاح الدين، ويمنحها أهمية اقتصادية بالغة لوجود شريط حدودي مباشر مع جمهورية إيران عبر منفذ برويزخان التجاري.