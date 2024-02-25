تعزية من السوداني الى مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان

شفق نيوز/ قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني، برحيل السيدة زكية مصطفى بارزاني.

وتمنى السوداني، بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن يتغمد الله سبحانه الراحلة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتوفيت، يوم الجمعة (23 شباط 2024)، زكية ملا مصطفى بارزاني شقيقة رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إثر مرض عضال.