تطهير 400 ألف متر مربع من الألغام في دهوك خلال 2025

شفق نيوز- دهوك

كشفت مديرية شؤون الألغام في دهوك، يوم الثلاثاء، عن تطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة بالمخلفات الحربية إلى جانب سلسلة من النشاطات الميدانية والتوعوية، وإعادة المواطنين إلى مناطق سكناهم، خلال العام 2025.

وقال المتحدث باسم المديرية، ريدير بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن فرق المديرية تمكنت من تطهير سبعة حقول ألغام بشكل كامل بمساحة إجمالية تجاوزت 400 ألف متر مربع، وتسليمها إلى أصحابها بعد التأكد من خلوها من أي مخاطر.

وأوضح أن الفرق المختصة عثرت خلال عمليات التطهير على أكثر من 1700 لغم ومخلف حربي تم تفجيرها وإزالتها بشكل أمن، شملت نحو 1400 قطعة من المخلفات الحربية المتنوعة مثل قذائف الهاون والصواريخ، و222 لغماً مضاداً للأشخاص، و9 عبوات ناسفة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

وأضاف أن المديرية فعّلت الرقم 182 لتلقي بلاغات المواطنين وتلقت 56 بلاغاً عن وجود أجسام مشبوهة جرى التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري خلال العام 2025، مبيناً أن 30 متطوعاً يعملون حالياً مع قسم التوعية لدعم جهود التوعية المجتمعية.

وفي ما يتعلق بضمان الجودة والتخطيط، بين بيسفكي أن فرق المديرية قامت بفحص واختبار أكثر من 58 ألف متر مربع من الأراضي المطهرة لضمان خلوها التام من الألغام، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 زيارة ميدانية لحقول الألغام، كما جرى تسجيل 5 حقول ألغام جديدة في قاعدة البيانات وتحديث المعلومات الخاصة بـ12 حقلاً قديماً.