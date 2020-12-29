تركيا وفصائل موالية لها تقصف بكثافة قرية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأن تركيا والفصائل السورية الموالية لها تقصف بكثافة قرية في ريف مدينة كري سبي/ تل أبيض شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي والفصائل السورية الموالية يقصفان بالأسلحة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرية كور حسن في الريف الغربي لمدينة تل أبيض".

وأضاف المصدر أنّ "القصف مازال مستمراً حتى اللحظة، وسقطت عدة قذائف للمدفعية والهاون داخل القرية وعلى أطرافها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

ويأتي هذا التطور في خضم قصف اشتباكات شبه يومية منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية في منطقة عين عيسى في ريف محافظة الرقة.

وكان الجيش التركي والفصائل الموالية له قد سيطرت على كري سبي / تل أبيض العام الماضي، ومنها يشنون هجمات على قوات قسد في منطقة عين عيسى القريبة.