سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تعلن "تحييد" 13 عنصرا من العمال الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-09T13:36:06+0000
تركيا تعلن "تحييد" 13 عنصرا من العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن "تحييد" 13 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني، بقصف داخل اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالة الأناضول الرسمية، انها القصف استهداف مواقع حزب العمال ضمن المنطقة التي تجري فيها عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.

واكدت ان "القوات المسلحة التركية تواصل توجيه ضرباتها لعناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأفاد شهود عيان، مساء أمس الأحد، بأن قصفاً تركياً مكثفاً استهدف تواجداً لحزب العمال الكوردستاني، وتسبب بحريق واسع في إحدى قرى محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مختار قرية كشاني، هاشم كشاني، لوكالة شفق نيوز، إن "محيط قرية بانكي التابعة لناحية باتيفا شرق قضاء زاخو، تعرضت لقصف مكثف الليلة، وأن الجيش التركي استخدم أسلحة (دوشكا) وأسلحة خفيفة ومتوسطة ما وأسفر عن إحراق عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية والغابات".

وتعرضت قرية كشاني، أمس الاول الاثنين، لقصف تركي، ألحق أضراراً مادية كبيرة بمشروع مياه القرية، وفق مختار القرية.

وبحسب كشاني، قامت عناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني، قبل يومين بإطلاق صاروخ على عجلة محملة بمواد انشائية تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة، ما أسفر عن تدمير العجلة وإصابة السائق.

وأشار مختار قرية كشاني، إلى وجود نقاط عسكرية للجيش التركي في محيط القرية، لافتاً إلى أن "إحدى تلك النقاط قامت باطلاق الأسلحة صوب محيط القرية".

related

العمال الكوردستاني يعلن قتل 8 جنود اتراك في اقليم كوردستان خلال يومين

Date: 2020-07-11 18:19:53
العمال الكوردستاني يعلن قتل 8 جنود اتراك في اقليم كوردستان خلال يومين

أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

Date: 2019-07-13 14:32:10
أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

الجيش التركي يقطع الاشجار في إقليم كوردستان ويبيعها حطاباً على السكان

Date: 2020-12-19 11:44:33
الجيش التركي يقطع الاشجار في إقليم كوردستان ويبيعها حطاباً على السكان

مقتل جنديين من الجيش التركي في كوردستان وأنقرة تعتزم انشاء قاعدة عسكرية بالإقليم

Date: 2021-04-30 13:34:49
مقتل جنديين من الجيش التركي في كوردستان وأنقرة تعتزم انشاء قاعدة عسكرية بالإقليم

وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 12:01:46
وسائل اعلام مقربة من PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 18:03:17
طائرات تركية تلقي منشورات على مناطق حدودية بإقليم كوردستان

أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 15:51:47
أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان