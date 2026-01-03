تربية سوران تفوض الأقضية بتعطيل الدوام لسوء الطقس

شفق نيوز- سوران

أعلنت المديرية العامة لتربية إدارة سوران المستقلة في إقليم كوردستان، يوم السبت، منح مديري التربية في الأقضية التابعة لها صلاحية إعلان عطلة رسمية بالتنسيق مع القائممقامين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توصيات وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، وبعد التشاور مع إدارة سوران المستقلة، تم تفويض مديري تربية الأقضية باتخاذ قرارات مرنة بشأن استمرار الدوام أو تعطيله، كلٌّ حسب منطقته الجغرافية وظروفها الجوية".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يأتي تحسباً لتشكل الانجماد وتدهور حالة الطقس، مما قد يشكل خطراً على حياة التلاميذ والتربويين".

وأكدت المديرية في بيانها مراعاة ظروف التنقل، موضحة أنه "بالنسبة للمعلمين والطلبة الذين يتنقلون بين قضاء وآخر، فإنه في حال حدوث معوقات مرورية ناتجة عن الطقس، يُسمح لهم بعدم الالتحاق بالدوام، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية بحقهم".

وتشهد مناطق في إقليم كوردستان، تساقطاً متواصلاً للثلوج أدى إلى قطع عدد من الطرق خلال الأيام القليلة الماضية، مع صعوبات في تنقل السكان ومواجهتهم لصعوبات جمة بسبب تراكم الثلوج.