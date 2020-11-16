تراجع ملحوظ بإصابات كورونا بكوردستان و23 حالة وفاة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل ٢٣ وفاة و٦٥٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع واضح لحالات الإصابة الجديدة، في حين تعافى ٢٣٢ مصابا من الوباء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ٩٠٢٥٩ في عموم الإقليم بينها ٣٢٩٨٢ في أربيل، ٢٦٠٩٠ في السليمانية، ٢٨٣٠٧ في دهوك، ٢٨٨٠ في حلبجة.

ووصل عدد المتعافين إلى ٥٥٥١٤، منها ١٩٦٨٣ في أربيل، ١٨٦٨٣ في السليمانية، ١٤٥٠٨ في دهوك، ٢٦٤٠ في حلبجة، ولا يزال ٣١٨٧٩ تحت الرعاية الطبية، ١٢٥١٠ في اربيل، ٦٠٢٠ في السليمانية، ١٣٢٢٤ في دهوك، ١٢٥ في حلبجة.

كما ارتفع عدد الوفيات الاجمالي إلى ٢٨٦٦ حالة، ٧٨٩ في اربيل، ١٣٨٧ في السليمانية، ٥٧٥ في دهوك، ١١٥ في حلبجة.