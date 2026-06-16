تحرك جديد بين أربيل وبغداد لتوحيد رواتب السجناء السياسيين في كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

يستعد وفد حكومي رفيع من حكومة إقليم كوردستان، لزيارة بغداد بهدف وضع آليات تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقية.

وقال المدير العام في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بإقليم كوردستان، أحمد مام رسول، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الزيارة تأتي بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب العراقي على القانون العام الماضي، مبيناً أن المباحثات ستتركز على ضمان شمول السجناء السياسيين في الإقليم بالحقوق والامتيازات المالية نفسها الممنوحة لنظرائهم في باقي المحافظات العراقية.

وأضاف أن استكمال الإجراءات يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى أن تنفيذ القانون بشكل كامل يبقى مرتبطاً بإقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب العراقي.

وبحسب المسؤول الكوردي، فإن تطبيق التعديلات الجديدة سيقود إلى توحيد الرواتب والاستحقاقات المالية للسجناء السياسيين على مستوى العراق، بما يشمل السجناء السياسيين في إقليم كوردستان، بعد سنوات من المطالبات بمعالجة هذا الملف.

ويُنظر إلى الخطوة على أنها تقدم جديد في مسار تسوية أوضاع السجناء السياسيين في الإقليم، ولا سيما ما يتعلق بالامتيازات المالية والحقوق القانونية المترتبة على القانون المعدل.