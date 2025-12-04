"تحالف نسوي" يسجل 53 حالة قتل للنساء في كوردستان ويدعو للتحرّك العاجل (صور)

شفق نيوز- السليمانية

كشف تحالف "الثامن من مارس"، اليوم الخميس، عن تسجيل 53 حالة قتل للنساء خلال العام الحالي في مناطق إقليم كوردستان، فيما حذر من مخاطر هذا التزايد الواضح في العدد الذي يمثّل تفاقماً لظاهرة العنف ضد المرأة.

وقالت شذى بشير، عضو التحالف، لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصاءات التي جمعها التحالف خلال الأحد عشر شهراً الماضية من عام 2025 تشير إلى تسجيل 53 حالة قتل لنساء في مختلف مناطق الإقليم"، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل، فهناك حالات لم تُكشف بعد ولم يتم التطرّق إليها، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير".

وأضافت ان التحالف "نظّم اليوم وقفة احتجاجية تنديداً بتنامي عمليات قتل النساء وتعنيفهن، وللاحتجاج على مظاهر العنف التي أصبحت أكثر انتشاراً في المجتمع الكوردستاني خلال الآونة الأخيرة".

وأوضحت بشير، أن التحالف نفّذ خلال حملة الـ15 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، سلسلة فعاليات توعوية ركّزت على تعريف المجتمع بحقوق المرأة، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات تناولت التداعيات السلبية لقانون الأحوال الشخصية الذي أُقرّ في مجلس النوّاب العراقي، والذي قالت إنه "يُلحق أضراراً جسيمة بحق المرأة في جميع أجزاء العراق".

وطالبت بشير في ختام حديثها، جميع الجهات المعنية بضرورة إنصاف المرأة وردّ حقوقها المسلوبة، مؤكدة أن المرأة تستحق أن تُمنح كامل حقوقها "الشرعية والقانونية والأخلاقية والمجتمعية"، سواء في العراق عموماً، أو في إقليم كوردستان على وجه الخصوص.

وتواجه المرأة في العراق جرائم قتل وتعنيف وغيرها من جرائم، سواء في محافظات إقليم كوردستان أو في بقية محافظات العراق، حيث تسجل المنظمات النسوية والحقوقية ارتفاعاً متزايداً في أعداد ضحايا هذه الجرائم من دون اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون وقوعها.