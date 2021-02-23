تجربة جديدة.. الإدارة الذاتية تختبر زراعة البطاطا في ديرك

شفق نيوز/ في تجربة جديدة من نوعها، قامت شركة جودي التابعة لشركة تطوير الزراعة في الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا بزراعة 85 دونما من محصول البطاطا في قرية زغاة بريف ديرك الشرقي.

وقال المهندس الزراعي والمشرف على مشروع البطاطا في شركة جودي يوسف حسن لوكالة شفق نيوز إن "نبتة البطاطا تحتاج لتربة منخفضة الحموضة وجوٍّ معتدل، فالرطوبة والحرارة المرتفعة يصيبانها بالجرب".

وتابع، "قمنا بزراعة 85 دونما من محصول البطاطا بتخصيص 200 كغ للدونم الواحد كتجربة متوسطة وجديدة في المنطقة، وهي تجربة مكلفة قليلاً ولكنها مربحة في نفس الوقت إن نجحتْ".

وبيّن حسن أن "زراعة البطاطا تبدأ في نهاية شباط وبداية الربيع، وتحتاج إلى رعاية خاصة ومصاريف كثيرة، من السقاية والسماد والتعشيب والايدي العاملة، ويتم ريّها بانتظام مرة واحدة من كل اسبوع ولغاية خمسة أشهر، والتوقف عن الري قبل التقليع بعشرة ايام".

وأشار إلى أن "الهدف من المشروع هو دعم واستمرار لمشاريع زراعية اخرى وإدخال تجربة جديدة للمنطقة بقصد التنوع ، إضافة إلى ذلك تغطية الاسواق المحلية بمنتج محلي ، وباسعار منافسة للبطاطا المستوردة تناسب سكان المنطقة".

يذكر إن شركة جودي زرعت 100 دونم من الثوم و100 دونم من الفول في بداية شباط، كما زرعت 7000 دونم من القمح و1000 دونم عدس و1100 دونم حمص هذه السنة في ريف ديرك الشرقي.