تايلاند تطمح لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد سفير تايلاند لدى العراق والأردن سوبارك برونغثورا، يوم الأربعاء، رغبة بلاده بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع إقليم كوردستان.

وقال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم السفير التايلاندي وبحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التبادل التجاري، والزراعة والسياحة".

وأضاف "أعربنا عن حرص إقليم كوردستان على توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين على أسس المصلحة المشتركة".

من جانبه، أشار السفير التايلاندي إلى أن زيارته بصحبة وفد تجاري من بلاده إلى إقليم كوردستان، تأتي في إطار توثيق آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع حكومة الإقليم.