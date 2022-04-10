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أب يقتل ابنه ويلوذ بالفرار في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-10T15:36:05+0000
أب يقتل ابنه ويلوذ بالفرار في اربيل

شفق نيوز/ اقدم رجل على قتل ابنه، مساء اليوم الاحد، في احدى مناطق مدينة اربيل باقليم كوردستان، فيما عزت شرطة المدينة سبب الحادث إلى "مشاكل عائلية".

وأبلغ شهود عيان، وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً اطلق النار، مساء اليوم، تجاه ابنه عند جسر بنصلاوة بحي هاوكاري وتحديداً عند الطريق القديم لبنصلاوة، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف شهود العيان، أن الوالد لاذ بالفرار الى جهة مجهولة وترك الجثة على قارعة الطريق، مرجحين سبب الجريمة الى "خلاف عائلي".

 بدورها، قالت مديرية شرطة محافظة اربيل، إنها تلقت في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، بلاغاً بحصول حادثة قتل في حي زاكروس، وإن فريقاً من الشرطة توجه على الفور لمكان الحادث بهدف اجراء التحقيقات.

واضافت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التحقيقات اظهرت ان شخصا يدعى (هلكوت. ك. ب) ويبلغ من العمر 31 قد قتل، مبيناً أنه بعد المتابعة والتحقيق ظهر انه قتل على يد ابيه المدعو (ك.ب) البالغ من العمر 55 عاماً بسبب مشكلة عائلية، وتم فتح تحقيق بالحادثة من اجل تأخذ مسارها القانوني.

 

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