بأمر من طالباني .. الإفراج عن ضابط شرطة تم اعتقاله بسبب تدوينة على مواقع التواصل

شفق نيوز/ أفادت إدارة منطقة "كرميان" يوم السبت بالإفراج عن ضابط تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام بسبب تدوينة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد تم احتجاز المقدم في مديرية شرطة الغابات والبيئة أركان رحمان قبل بضعة أيام بأمر من قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وقالت إدارة المنطقة في بيان اليوم، إن الضابط الذي تم اعتقاله في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر أُطلق سراحه مساء يوم الجمعة بأمر من طالباني.

وكان هذا الضابط قد كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا إنتقد فيه إدارة منطقة "كرميان" وقوباد طالباني، ليتم اعتقاله بشكوى من الإدارة.