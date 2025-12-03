بيومهم العالمي .. السليمانية تحتضن معرضاً لدعم النساء من ذوات الإعاقة (صور)

شفق نيوز- السليمانية

بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، والمتقاطع هذا العام مع أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة، نظّمت منظمة بارزاني الخيرية في السليمانية، اليوم الأربعاء، معرضاً للأعمال اليدوية شاركت فيه 13 امرأة من ذوات الإعاقة قدّمن خلاله منتجات تراثية وأعمالاً فنية تعكس مهارتهن وقدرتهن على الإبداع رغم التحديات.

وقالت مسؤولة المؤسسة، سروة صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذا المعرض يأتي لتسليط الضوء على قدرات النساء المعاقات وإبراز دورهن في المجتمع، ولتشجيعهن على الاستقلال الاقتصادي عبر دعم مشاريعهن الصغيرة".

وأضافت أن "المعرض يهدف أيضاً إلى تعزيز الوعي العام بضرورة حماية حقوق النساء، خصوصاً ضمن الفعاليات العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة".

وضم المعرض الذي أُقيم في قاعة مركز السليمانية الثقافي، منتجات يدوية متنوعة شملت أعمالاً تراثية، قطعاً منسوجة، لوحات فنية، وإكسسوارات محلية الصنع، إضافة إلى عرض فلكلوري قديم يجسّد الذاكرة الشعبية للمدينة، فضلاً عن معرض للكتاب شاركت فيه جهات ثقافية محلية.

كما شهدت الفعالية تكريم عدد من النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة تقديراً لجهودهن ومثابرتهن، إلى جانب تكريم ناشطات عملن خلال السنوات الأخيرة على دعم قضايا النساء وتمكينهن في المجتمع.

واعتمدت الأمم المتحدة في عام 1992 يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر يوماً عالمياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز فهم المجتمع الدولي لقضايا الإعاقة ودعم حقوق هذه الفئة التي تشكل جزءاً أساسياً من النسيج البشري، ويُعد هذا اليوم مناسبة للتذكير بضرورة إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة ذوي الإعاقة الكاملة في الحياة العامة، سواء في التعليم أو العمل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويؤكد هذا اليوم سنوياً أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بوصفهم طاقات فاعلة قادرة على الإبداع والإنتاج متى توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم القانوني والاجتماعي. كما يشكّل فرصة للحكومات والمؤسسات للاطلاع على التحديات التي تواجههم وتقييم السياسات والإجراءات الهادفة إلى توفير بيئة مهيأة تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً متساوية.

وتترافق المناسبة عادة مع فعاليات وأنشطة توعوية وثقافية وفنية تهدف إلى إبراز قدرات هذه الفئة وتسليط الضوء على دورها في التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز الوعي بحقوقهم وفق الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد ضرورة احترام كرامتهم وحمايتهم من جميع أشكال التمييز.