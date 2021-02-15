بينهم سوري.. صحة أربيل: ثلاث إصابات بالقصف الصاروخي ولا جرحى أمريكيين

شفق نيوز/ أعلن دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل، الإثنين، تسجيل ثلاث إصابات خلال القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي وأحياء سكنية.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن تلك الإصابات أولية، وتنوعت بين جرحى وكسور، كما بين المصابين كوردي سوري.

كما نفى مدير عام صحة اربيل تسجيل إصابات لأشخاص امريكيين خلال القصف.

من جانبها قالت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أن أحد الجرحى عنصر حماية لأحدى القنصليات أصيب بشظايا، والثاني كوردي من سوريا وضعه الى حد ما مستقر، والثالث اصيب في ساحة لبيع الحيوانات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، سقوط جرحى نتيجة إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن القصف استهدف مطار اربيل ومحيطه من الأحياء السكنية.