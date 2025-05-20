بينها منطقة حرة.. السليمانية تطرح مبادرات اقتصادية مع إيران

شفق نيوز/ في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، شارك وفد رفيع المستوى من محافظات إقليم كوردستان، وغرف التجارة والصناعة الكوردستانية، يوم الثلاثاء، في الاجتماع الثالث لمحافظات التوأمة بين الإقليم ومحافظات غرب إيران، والذي استضافته محافظة كردستان (سنندج) الإيرانية.

وضم الوفد الكوردي كلاً من محافظي السليمانية، وأربيل، ودهوك، وحلبجة، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في المحافظات الأربع، ومديري المعابر الحدودية.

وعُقد الاجتماع بمشاركة القنصلين الإيرانيين في أربيل والسليمانية، وبرعاية محافظ سنندج، آرش لهوني، وحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية الإيرانية ووزارتي الداخلية والخارجية، ونواب ومحافظي محافظات (سنندج، كرماشان، وورمي).

وقالت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيسها نوزاد غفور ألقى كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن الغرفة "تمتلك علاقات قوية وممتدة مع المحافظات الإيرانية المجاورة، ما أسهم في توسيع الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية على مدى السنوات الماضية".

وأوضح غفور، أن الاجتماع ناقش بعمق أبرز التحديات التي تعيق التبادل التجاري بين الجانبين، مشدداً على أهمية تفعيل الأطر الاقتصادية المشتركة، ودعا في هذا السياق إلى إنشاء منطقة حرة عند معبر باشماخ الحدودي، لتكون "مركزاً تجارياً وصناعياً استراتيجياً يخدم الطرفين ويزيد من تدفق السلع والخدمات ويعزز فرص الاستثمار".

كما اقترح غفور، تشكيل لجنة مشتركة دائمة من الجانبين لمتابعة القضايا التجارية العالقة وتقديم الحلول المناسبة للتجار، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد غرفة السليمانية للتعاون الكامل في تنظيم معارض خاصة بالسلع الإيرانية داخل مبنى المعارض الدولية التابع لها في السليمانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان والعراق.

وشدد رئيس غرفة السليمانية على أن "بيئة الإقليم مفتوحة أمام الاستثمار الإيراني المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية"، معبّراً عن أمله بأن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي ختام البيان، عبّرت غرفة تجارة السليمانية عن استعدادها الدائم لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإيراني، والعمل المشترك من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين والتجار في كلا الجانبين، بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.

ووصل رؤساء الحكومات المحلية للمحافظات الأربع في إقليم كوردستان العراق، كل من: محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومحافظ دهوك علي تتر، ومحافظ حلبجة نوخشه ناصح، صباح اليوم، إلى مدينة "سنندج" مركز محافظة كوردستان الإيرانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفد إقليم كوردستان الرسمي يضم إضافة إلى المحافظين كلا من: شاكر حسين مسؤول العلاقات بين الإقليم وإيران، إضافة إلى مسؤولي المعابر الحدودية الدولية لحاجي عمران وباشماخ، ورؤساء الغرف التجارية في محافظات الإقليم، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق.

وأضاف مراسلنا الذي يرافق الوفد، أنه قد جرى استقبال الوفد بحفاوة من قبل "آرش زره لهوني" محافظ كوردستان الإيرانية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية الإيرانية، وعدد من كبار مسؤولي المدينة.

وتستمر فعاليات المنتدى لمدة يومين في 20 و21 من شهر أيار/مايو الجاري والتي تهدف الى تعزيز الحركة التجارية وتطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كوردستان.

وتأتي زيارة المحافظين في وقت اجرى فيه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤخرا زيارة إلى إيران شارك خلالها في الدورة الرابعة من "منتدى طهران للحوار"، والتقى أيضاً برئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية لتلك البلاد عباس عراقجي.