بينها مركز لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان .. إيطاليا تدعم إنشاء 9 مشاريع صحية بالإقليم

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الثلاثاء، انه بالتعاون مع منظمة "هيفي" وبدعم من دولة ايطاليا سيتم تنفيذ 9 مشاريع صحية في اقليم كوردستان من بينها إنشاء مركز صحي لمعالجة الأطفال المصابين بأمراض السرطان في دهوك.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن تم بناء مركز "كلاويز" الصحي لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان في دهوك، مبينا ان بناية هذا المركز بصدد التشطيب.

وأضاف ان الوزارة ستؤمن احتياجات المركز من أجهزة ومستلزمات أخرى، مشيرا إلى ان هذا المركز سيكون الأول من نوعه على مستوى دهوك.