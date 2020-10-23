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بيده باقة ورد .. ستيني ينحر نفسه داخل دائرة الطب العدلي بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-23T15:31:47+0000
بيده باقة ورد .. ستيني ينحر نفسه داخل دائرة الطب العدلي بالسليمانية

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة بأن رجلاً في العقد السادس من العمر أقدم على نحر نفسه داخل دائرة الطب العدلي في المحافظة.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً يبلغ من العمر 65 عاما يحمل بيده باقة ورد طلب من حرس الدائرة باستخدام دورة المياه الصحية التي في مبنى الطب العدلي، مبينا ان الحرس سمحوا له، وبعد برهة من دخوله سمعوا صوتاً ينبعث من داخل المغاسل ليقتحموا دورة المياه ويجدوا الرجل ملقيا على الارض مضرجاً بدمائه تاركا رسالة وبيده سكين.

وأردف بالقول ان عناصر الشرطة بادروا الى نقل الرجل للمستشفى، مشيرا الى انه ما يزال على قيد الحياة ولكن حالته غير مستقرة.

ورفض المتحدث الكشف عن مضمون الرسالة التي تركها الرجل من اجل سير التحقيقات.

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