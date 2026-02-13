بمضمار مختلف ومنافسة أصعب.. انطلاق مهرجان "أوف رود" للسيارات في دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الطرق الوعرة للسيارات "أوف رود" بمشاركة واسعة من مختلف مناطق المحافظة.

وقال منظم المهرجان، هرمان زيوكي، لوكالة شفق نيوز، إن مهرجان هذا العام يقام على مستوى محافظة دهوك ابتداء من منطقة بارزان وصولاً إلى إدارة زاخو المستقلة بمشاركة 21 سيارة دفع رباعي تمثل مجموعات مختلفة من بارزان وسرسنك وزاخو.

وأضاف أن مهرجان الـ"أوف رود" يقام سنوياً على مستوى إقليم كوردستان إلا أن نسخة هذا العام خصصت لمنطقة بهدينان، مشيراً إلى أن الفعاليات "تسير بشكل جميل وتنظيم جيد".

وأوضح أن "هناك فرقاً كبيراً بين مهرجان هذا العام والعام الماضي سواء من حيث مشاركة سيارات جديدة لم تكن موجودة سابقاً أو من حيث تصميم ساحة السباق والمضمار الذي تم إعداده بشكل مختلف وأكثر احترافية".

وبين زيوكي أن "الأجواء المناخية كان لها دور واضح هذا العام حيث أقيمت الفعاليات في طقس بارد وممطر الأمر الذي أضفى جمالية إضافية وصعوبة ممتعة على السباق بعكس العام الماضي الذي أقيم في أجواء حارة".

وأكد أن المرحلتين السابعة والثامنة من المضمار تعد الأصعب هذا العام، موضحاً أن الجهة المنظمة تعمل في كل عام على تطوير مهارات السائقين من خلال زيادة مستوى التحدي والأمطار الغزيرة ساعدت على خلق مضمار طبيعي وصعب زاد من حماس المنافسة".

وفيما يتعلق بتطوير المهرجان، أشار زيوكي إلى أن "ازدياد عدد الجمهور يتطلب دعماً أكبر من حكومة إقليم كوردستان خاصة في مجال توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والمرافق"، مبيناً أن طموحه يتمثل في إقامة المهرجان أيضاً خلال فصل الصيف لاستقطاب السياح من وسط وجنوب العراق في ظل الإقبال الجماهيري الواسع.