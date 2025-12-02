بمشاركة 40 شركة وألف تاجر.. السليمانية تحتضن "صُنع في العراق" بنسخته الثالثة

شفق نيوز- السليمانية

من المقرر أن ينطلق معرض "صُنِع في العراق" بنسخته الثالثة في محافظة السليمانية، غداً الاربعاء، الموافق الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، على أن تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "المعرض سيشهد مشاركة أربعين شركة كبرى من إقليم كوردستان، إضافة إلى حضور ما يقارب ألف تاجر ومستثمر من مختلف المحافظات العراقية".

وذكر عضو غرفة تجارة وصناعة السليمانية آرام بابان خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "الهدف من تنظيم هذا الحدث هو تسليط الضوء على المنتج الصناعي العراقي، ومنح وكالات تجارية للراغبين بالاستثمار والتعامل مع الصناعات المحلية، إلى جانب توفير فرصة مهمة للترويج للمنتجات العراقية وفتح المجال أمام منح الرخص الاستثمارية في المشاريع الصناعية داخل البلاد".

وأكد أن "المعرض بات منصة تُسهم سنوياً في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتج العراقي في الأسواق".