بمشاركة 21 دولة.. أربيل تحتضن النسخة الثامنة من معرض الغذاء والزراعة (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتح في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرض دولي جديد يختص بقطاعات الزراعة والغذاء والصناعات البلاستيكية، وسط مشاركة واسعة من الشركات الإقليمية والدولية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أربعة أيام.

وقال منظم معرض أربيل الدولي، هوشنگ محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "النسخة الثامنة تُعد من أكبر الدورات التي تستضيفها أربيل، حيث تضم أجنحة مخصصة لعرض أحدث منتجات وتجهيزات الزراعة، والصناعات الغذائية، والبلاستيك، وتقنيات التغليف".

وأضاف أن "أكثر من 352 شركة من 21 دولة تشارك في المعرض، من ضمنها شركات من تركيا وإيران والهند والإمارات والصين وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أخرى"، مشيراً إلى أن "المعرض لا يقتصر على العروض فقط، بل يشمل أيضاً فعاليات جانبية مثل توقيع الاتفاقيات والتنسيق التجاري وعقد الشراكات".

وبحسب محمد، فإن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز موقع إقليم كوردستان في مجالات الإنتاج المحلي، مردفاً: "إننا نبذل جهوداً جدية لتوسيع نطاق تصدير المنتجات المحلية إلى دول العالم، في وقت تستمر فيه عمليات الاستيراد وفق حاجة السوق".