بمشاركة دولية.. انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية لألحان الشعوب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت مساء اليوم الجمعة ، فعاليات مهرجان السليمانية الدولي الأول لألحان الشعوب في السليمانية وبمشاركة دولية ومحلية واسعة وبحضور جماهيري ملفت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مهرجان السليمانية الدولي الأول لألحان الشعوب كوران علي كريم لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق مساء اليوم بمشاركة 12 فرقة فنية من دول إيران وسوريا وتركيا وأذربيجان والعراق وإقليم كوردستان ،مشيرا إلى أن "عدة محافظات من الوسط والجنوب واقليم كوردستان شاركت بالمهرجان".

واضاف ان "المهرجان سيستمر لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الثامن من شهر ايلول ولغاية الحادي عشر منه وستكون فعاليات المهرجان الأول لألحان الشعوب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ولغاية الساعة الحادية عشر بواقع ثلاثة عروض يومية".

وبين أن "افتتاح المهرجان سيكون بعروض من فرقة بنات السليمانية للفنون الشعبية بادارة الفنان أنور قرداغي وبعدها عرض للفنانة بروين جاكار وبعدها عروض الفرقة الوطنية للموسيقى العراقية بادارة الفنان علاء مجيد".